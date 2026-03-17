Il progetto Costa Ragusa Borgo & Resort
Il nuovo complesso prende il nome di Costa Ragusa Borgo & Resort e si inserisce in un’area già conosciuta dal turismo internazionale. Il passaggio da villaggio storico a struttura di fascia alta segna un cambio di direzione chiaro per il territorio.
“La struttura – aggiungono Torrisi e Dibennardo – prevede oltre 500 camere di lusso ed è chiaramente una novità che non può che far bene al nostro territorio, sia sul piano dei livelli occupazionali, sia su quello dell’indotto”.
In termini pratici, questo si traduce in un aumento consistente della capacità ricettiva della provincia di Ragusa, che potrà contare su una struttura di grandi dimensioni orientata al segmento alto del mercato. Il progetto si colloca nell’area di Kamarina, con l’obiettivo di rilanciare un sito turistico storico attraverso un investimento guidato dal gruppo Mangia’s, già attivo in Sicilia.
L’effetto atteso non riguarda solo i numeri delle camere. Una struttura di questo livello tende a rafforzare il posizionamento complessivo del territorio, attirando una domanda più qualificata e contribuendo ad alzare la percezione della destinazione sui mercati internazionali.
“La scelta di Mangia di associarsi a Federalberghi Ragusa, poi, è una ulteriore soddisfazione che si tradurrà in un aumento del numero di posti letto rappresentato dall’associazione in provincia, raggiungendo di gran lunga la maggioranza.”
Questo significa, sul piano operativo, maggiore rappresentanza e più peso nelle dinamiche del settore turistico provinciale.
La strategia di Mangia’s: crescita del gruppo e rilancio del territorio
“Questo investimento – commenta Marcello Mangia, presidente e CEO del gruppo Mangia’s – rappresenta per noi un passo strategico nel percorso di crescita del Gruppo e nel rafforzamento della nostra presenza in Sicilia, sempre più centrale nel turismo internazionale”.
“Con Costa Ragusa – aggiunge – vogliamo contribuire alla valorizzazione e al posizionamento internazionale di un territorio straordinario: un ampio progetto di ospitalità che punta a sviluppare un nuovo hub turistico, capace di attrarre una clientela di alto profilo e generare – conclude Mangia – valore duraturo per l’economia locale, in sinergia con le istituzioni e con l’intero sistema turistico”.
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