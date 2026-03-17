Prenderà il posto dell’ex Club Med Kamarina il nuovo resort firmato Mangia’s, una struttura da oltre 500 camere di lusso che segna il ritorno operativo di uno dei siti turistici più noti della costa iblea e introduce nuova capacità ricettiva insieme a ricadute occupazionali per il territorio.

A sottolinearlo sono i vertici di Federalberghi Sicilia e Ragusa che hanno accolto positivamente la notizia: “L’arrivo a Ragusa del gruppo Mangia’s che ha deciso di investire in questa zona, facendo rinascere, in una nuova e lussuosa struttura, l’ex Club Med di Kamarina, è una bellissima notizia. Una scelta, quella della compagnia, che ci riempie di soddisfazione, anche perché si tratta di un gruppo stimato che, col suo presidente e Ceo, Marcello Mangia, fa già parte del Consiglio direttivo della nostra associazione”.