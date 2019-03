in manette un 23enne

I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno arrestato in flagranza un giovane per furto aggravato in abitazione.

Nel corso dei controlli del territorio, particolarmente intensificati nella fascia notturna per prevenire i reati contro il patrimonio, i Carabinieri hanno ricevuto segnalazione di un furto in corso in un’abitazione del centro della cittadina iblea.

La pattuglia formata dai militari di Scicli e Donnalucata hanno raggiunto in brevi momenti il luogo del furto, tanto da riuscire a bloccare il giovane che si era introdotto in un’abitazione adibita a studio professionale, ed aveva appena portato via un tv led ed un personal computer per un valore di circa 1000 Euro.

Al termine dell’operazione la refurtiva è stata recuperata ed il giovane, Giuseppe Pisana, di 23 anni, è stato arrestato.

Il titolare dello studio ha espresso gratitudine ai Carabinieri per la prontezza d’intervento nonché per la restituzione della refurtiva.

Il giovane è stato posto a disposizione del P.M. di turno della Procura di Ragusa, dott. Riccio, e trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa.

L’Arma dei Carabinieri invita i cittadini a segnalare con fiducia tutti i possibili movimenti di veicoli e soggetti sospetti tanto da poter orientare le attività di controllo del territorio.