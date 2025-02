Umile, generoso e innamorato della musica. E’ così che viene ricordato dagli amici Piero Di Rosa, venuto a mancare improvvisamente poche ore fa. La notizia ha lasciato sgomenta la comunità di Scicli: in tanti questa mattina, 13 febbraio, esprimono il proprio dolore per la morte del concittadino. Piero Di Rosa faceva parte della banda del paese, suonava il sassofono durante le manifestazioni popolari. Piero lascia la moglie Zaira e le due figlie, Aurora e Gioia.

L’ultimo saluto gli verrà dato sabato 15 febbraio alle 10 presso la chiesa Santa Maria La Nova.

Il cordoglio

La comunità di Scicli è in lutto per la prematura scomparsa di Piero Di Rosa, una persona apprezzata e rispettata il cui contributo alla musica e alla vita sociale del paese è stato incommensurabile. In queste ore, gli amici e i parenti hanno condiviso tramite i social le emozioni e i ricordi in memoria di Piero: “Ho messo piede a Scicli per la prima volta grazie a Te, sono stato accolto nella vostra banda come un figlio, dove tu eri il padre, l’amico di tutti. Uomo di poche parole, ma dall’animo buono. Ci siamo sentiti fino a un mesetto fa per concordare alcuni appuntamenti, ma questo scherzetto che ci hai fatto ci lascia tutti senza parole oggi. Che la musica sia sempre con te. Fai buon viaggio e riposa in pace “Mparuzzu”, ha ricordato Luca Boreale.

“Caro Piero, siamo increduli, non ci aspettavamo una notizia del genere. Siamo affranti, tristi, molto addolorati. Ti sei speso tantissimo per la nostra famiglia, nonché la nostra banda musicale, che tu amavi tanto. Te ne saremo riconoscenti per sempre. Non ti dimenticheremo mai, Dio ti abbia in gloria eterna. Le nostre più sentite condoglianze alla tua meravigliosa famiglia”, con queste parole è stato ricordato Piero dalla associazione musicale corpo bandistico Ottavio Penna di Scicli.

“Inaccettabile , incredulo .. triste e senza parole . Amico mio questa foto l’avevamo fatta sabato scorso dopo aver progettato tanti appuntamenti che regalassero spensieratezza alla gente ed oggi mi ritrovo con un vuoto incolmabile ed inspiegabile.

“Voglio dirti grazie per la bella persona che sei stato umile, disponibile, sincero ed un grande professionista. Grazie Piero Di Rosa da lassù la tua musica ci accompagnerà per sempre”, ha scritto Gianni Falla.