Aveva 59 anni

Stava tornando a casa, Vito Ilarda, 59 anni quando ha perso il controllo della sua Opel Zafira grigia finendo la sua corsa contro un cartellone pubblicitario. La tragedia si è consumata in via Ernesto Basile, intorno alle 18 di ieri, 5 febbraio. Lavorava presso il consiglio di Giustizia amministrativa della regione siciliana. Si sospetta che un malore possa aver causato l’improvviso incidente. Nonostante i tempestivi interventi nulla da fare: è stato accertato il decesso sul posto.

Il cordoglio

La notizia della sua morte ha colto di sorpresa i colleghi, che lo ricordano come una persona sempre pronta a regalare un sorriso e una battuta: “Accettare queste brutte notizie è come strappare una parte di te, ho avuto l’onore e il privilegio di poter condividere tanti anni lavorativi insieme a te. riposa in pace signor Vito non ti dimenticherò mai grazie per essere stato un collega ma soprattutto un grande amico. R.I.P”, ha scritto Massimo Di Maria.

Quando l’auto è uscita di strada, alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo, quando i medici sono arrivati, Vito era già in arresto cardiaco e nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. La polizia municipale ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

“Ciao Vito abbiamo perso un pezzo della nostra comunità per sempre. Veglia sui tuoi cari da lassù, aiutali a superare tutto questo dolore. RIP in pace”, ha commentato Carmela Coppola.

Poi ancora: ““Ci siamo salutati col solito “babbio”(ciao signor Enzo, ciao signor Vito) – scrive Enzo– e stamattina mi giunge questa tragedia! Riposi in pace, condoglianze alla famiglia”.

“Accettare queste brutte notizie è come strappare una parte di te. Ho avuto l’onore e il privilegio di poter condividere tanti anni lavorativi insieme. Riposa in pace signor Vito non ti dimenticherò mai, grazie per essere stato un collega ma soprattutto un grande amico” ha ricordato Massimo.

La dinamica

Un uomo di 59 anni Vito Ilarda ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un palo dell’illuminazione e contro un cartellone pubblicitario. L’automobilista è morto. L’incidente questa in via Ernesto Basile a Palermo.

Il guidatore al volante della sua Opel. L’impatto è stato violento. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Ma per la vittima non c’è stato niente da fare. Non si esclude che l’uomo possa avere avuto un malore prima di uscire fuori strada. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti dell’infortunistica. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica, ma in base ai primi accertamenti nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto.