Muore a 27 anni a causa di un malore improvviso

Un malore improvviso se l’è portata via alla giovane età di 27 anni. La città di Vittoria (Ragusa) è sgomenta per la prematura scomparsa di Alessia Incardona. A darne il doloroso annuncio sono stati i genitori e i fratelli della ventisettenne. La giovane donna, nipote dell’onorevole Carmelo Incardona, è stata stroncata da un infarto nei pressi delle case popolari di contrada Fanello, vicino il commissariato di polizia di Vittoria.

I funerali avranno luogo oggi, venerdì 10 gennaio, alle 14.45 presso la chiesa san Domenico Savio.

Il cordoglio

La comunità è in lutto per la scomparsa di Alessia, ricordata da tutti per il suo sorriso e la sua immancabile solarità. La notizia della sua morte ha colpito profondamente amici e familiari che ricordano con affetto i momenti trascorsi insieme, i giochi d’infanzia e le risate che riempivano le strade di Vittoria.

“Non ci posso credere…Così tenera dolce e sensibile Te ne sei andata così all’improvviso. Mi resteranno solamente bei ricordi con te nella nostra infanzia e la nostra canzone vivere a colori, la cantavamo a squarciagola per strada e ridevamo a non finire…Ciliegina come ti chiamavo io e tu mi chiamavi macallino, che bei ricordi che resteranno incisi nel cuore. Riposa in pace, per sempre dentro il mio cuore”, scrive sui sociale Sharon Occhipinti.

“È ingiusto vedere spezzata una vita così giovane, piena di sogni e speranze. Alessia meritava di vivere tutto ciò che il futuro le avrebbe offerto. Ora è tra gli angeli, ma il suo ricordo resterà per sempre vivo nei nostri cuori. Che la terra le sia lieve e la sua anima possa trovare la pace che merita. Riposa in pace, Alessia” si legge sui profilo di Antonino Di Caro.

Aggredito davanti casa la notte di San Silvestro, commerciante muore in ospedale

E’ stato aggredito la notte di San Silvestro davanti la propria abitazione. È deceduto all’ospedale Guzzardi di Vittoria, nel Ragusano, il quarantenne Valentino Di Bona, commerciante, di 40 anni ricoverato la notte di San Silvestro dopo avere subito un pestaggio vicino alla propria abitazione, riportando gravi lesioni, tra cui la lesione della milza. La Procura di Ragusa, che coordina le indagini della polizia, disporrà l’autopsia.

Il commerciante appartiene a famiglia vittoriese di venditori di ferramenta . Era stato portato in ospedale da alcune persone allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 2024 . Numerosi segni di percorse sul corpo e la milza spappolata era stato subito operato ma la situazione clinica è precipitata oggi ore 16 il decesso.

Sembrerebbe che alla base della morte ci sarebbe una lite familiare sfociata in tragedia forse a difesa della figlia erano intervenuti alcuni parenti. Sono stati acquisiti i filmati nel perimetro ospedaliero e davanti casa del deceduto.

Like this: Like Loading...