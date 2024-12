Arrestato un giovane

Nell’ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri, finalizzate al contrasto del traffico e della vendita di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di ostacolare l’illecito guadagno a favore delle casse della criminalità organizzata, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato in flagranza un giovane incensurato 20enne di Ramacca, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I dettagli dell’operazione

Nel dettaglio, durante un servizio di perlustrazione mirato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, l’equipaggio della “gazzella” dei Carabinieri, intorno alle 11:30, lungo la SP 25/I, proprio nei pressi del cimitero comunale di Ramacca, ha visto la presenza di tre giovane, in particolare il 20enne e due ramacchesi di 18 e 22 anni che, alla vista del veicolo di servizio, si sono affrettati a risalire a bordo di una Fiat 600, con il chiaro scopo di voler andare via.

I militari, intuendo le loro intenzioni, hanno immediatamente effettuato una veloce inversione di marcia, che ha permesso loro di raggiungere l’auto in un batter d’occhio e bloccare il tentativo di fuga sul nascere, impedendo ogni possibilità di allontanamento. Una volta fermati, l’autista, identificato come un 20enne ramacchese, è stato fatto scendere dal mezzo insieme agli altri due giovani passeggeri. Tutti sono stati messi in sicurezza, consentendo così ai militari di avviare il controllo approfondito del veicolo. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire, all’interno del vano portaoggetti dello sportello anteriore lato guida, un coltello a serramanico di 16 centimetri, aperto e con punta acuminata. Accanto all’auto, sull’asfalto, è stato trovato uno “spinello”

schiacciato e distrutto.

Insospettiti dal nervosismo

Il nervosismo dei tre ha spinto i Carabinieri ad approfondire i controlli, estendendo la perquisizione anche alle abitazioni. Solo in quella del 20enne, condivisa con i genitori, al piano superiore, nascosta tra la mobilia è stata, trovata una borsetta contenente ben 104 dosi di marijuana, già confezionate e pronte per la vendita. Il 20enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.

