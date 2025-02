E’ giovanissima la vittima dell’ultimo incidente mortale sulla Palermo-Agrigento. La scomparsa di Francesco Costa, 19 anni, ha profondamente scosso la comunità di Misilmeri. Stava guidando la sua Ford Fiesta quando, lo scontro frontale con una Fiat Panda gli ha causato ferite fatali. Francesco aveva frequentato l’ITIS Alessandro Volta di Palermo diventato anche rappresentante d’istituto, ruolo che aveva ricoperto con serietà e passione prestando sempre attenzione alle esigenze dei compagni di scuola. Era appassionato di calcio e tifoso del Palermo. In tanti lo descrivono come un ragazzo solare, dinamico la cui energia diventava contagiosa.

Il cordoglio

Misilmeri piange un suo giovane concittadino: “La comunità di Misilmeri è attonita e addolorata per la scomparsa del giovane Francesco Costa che questa mattina ha perso la vita in un incidente stradale a Villabate. Francesco aveva solo 19 anni e nessuna parola può esprimere un dolore cosi atroce per una giovane vita spezzata. Il Sindaco Rosario Rizzolo e l’amministrazione comunale esprimono il loro più profondo e sentito cordoglio alla famiglia di Francesco, agli amici e a quanti in queste ore ne piangono la scomparsa. Assicuriamo loro la vicinanza nella preghiera e nell’umana e fraterna solidarietà”, si legge sulla pagine ufficiale del Comune di Misilmeri.

““Misilmeri si è svegliata con un’altra brutta notizia– scrive la consigliera comunale, Sonia Falletta – per la scomparsa di un nostro concittadino. Un dolore che colpisce l’intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto ai suoi cari, augurando loro la forza necessaria per affrontare questa dolorosa perdita”.

Le parole di un amico: “Ciao Kekko – scrive Alessandro – chi ti ha conosciuto e voluto bene non potrà dimenticarti mai più. Non ci sono parole, quello che resta è solo il dolore di una famiglia ormai spezzata. Riposa in pace piccolo angelo”

Altre vittime sulla Palermo- Agrigento

Altra vittima nelle strade siciliane. Un uomo di 53 anni Alfredo Vario di Campofranco è morto e altre due persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra una Volkswagen Golf e un furgone cassonato. I due feriti di Gela sono in gravi condizioni in ospedale. La vittima viaggiava da sola alla guida dell’auto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mussomeli e del Comando provinciale di Agrigento, impegnati a estrarre il corpo senza vita dell’automobilista dalle lamiere contorte della macchina.

L’impatto è avvenuto nel territorio di Campofranco, in provincia di Caltanissetta, sulla “Palermo-Agrigento”, la strada statale 189 “Della Valle dei Platani”, all’altezza del km 44,700 nei pressi del bivio per Muxarello. La strada al momento è chiusa in entrambe le direzioni e il traffico viene deviato sulla viabilità provinciale.

Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso che ha trasportato uno dei due feriti all’ospedale Sant’Elia, in codice giallo. L’altro ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Agrigento. E’ intervenuta la polizia stradale da Palermo e i carabinieri per la viabilità, oltre che i vigili del fuoco e le squadre di Anas.

Una serata in Vucciria e poi la morte sulla Palermo- Agrigento

Una serata con gli amici in Vucciria, l’ultima prima di morire. E’ accaduto nel dicembre 2024, quattro vittime nel giro di 8 mesi, dove sui giovanissimi con tutta la vita davanti se ne vanno in uno schianto fatale. La morte di Ruben Saccio, 25 anni, e Samuele Cusimano, 21 anni, di Villafrati, sulla Palermo-Agrigento, all’altezza di Bolognetta, non è un caso. A prescindere dalle cause, dalle indagini, c’è una sola, innegabile realtà: quel punto sulla statale 121 è, da anni, pericoloso. Pericolosissimo.

Quattro morti nel 2024

Solo nel 2024 ci sono stati quattro morti, nei pressi dello svincolo di Bolognetta. Una mattanza. Prima di lui Salvatore Cangialosi, un motociclista di 43 anni, di Palermo, e Mario Romano, 54 anni, sempre di Palermo.