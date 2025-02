Sull’autostrada A8 tra Fiera Milano e Cascina Merlata

Un incidente dalle dinamiche drammatiche ha sconvolto la mattinata di martedì 4 febbraio, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto tra le uscite Fiera Milano e Cascina Merlata, in direzione Milano. Due le persone coinvolte, una delle quali gravemente ferita. A rendere ancora più tragica la situazione è stato il gesto di un automobilista che, fermatosi per prestare soccorso alla donna rimasta vittima di un ribaltamento, è stato travolto da un altro mezzo.

L’incidente: una dinamica complessa e imprevedibile

Il sinistro si è verificato poco prima delle 6:00 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, la donna di 62 anni, mentre viaggiava sulla A8, ha perso il controllo del proprio veicolo e si è ribaltata. A quel punto, un uomo di 59 anni, che viaggiava dietro di lei, ha immediatamente fermato la sua auto per prestarle soccorso.

Purtroppo, mentre l’uomo cercava di assistere la donna, è stato travolto da un altro veicolo che non è riuscito a evitare l’impatto. La violenza dello schianto ha provocato gravi ferite al soccorritore, che è stato immediatamente soccorso.

Le operazioni di soccorso e i trasporti in ospedale

Immediatamente dopo l’allerta, sono giunti sul luogo dell’incidente i soccorsi. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato due ambulanze e un’auto medica, con il personale sanitario che ha lavorato ininterrottamente per prestare le necessarie cure alle persone coinvolte.

La donna, che ha riportato solo lievi conseguenze, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Galeazzi di Milano. L’uomo, invece, in condizioni più critiche, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva.

Traffico paralizzato: 10 chilometri di coda

A causa dell’incidente, il traffico lungo il tratto interessato dell’A8 ha subito forti rallentamenti, con code che hanno raggiunto i 10 chilometri. Il traffico è stato deviato su tre corsie in direzione Milano, aumentando notevolmente i tempi di percorrenza per chi transitava sulla stessa autostrada.

Gli operatori del 118 e il personale dell’Ats di Novate sono intervenuti tempestivamente per regolare il traffico e garantire la sicurezza, cercando di limitare i disagi per gli altri automobilisti. La situazione ha provocato disagi anche durante la mattina, quando numerosi pendolari si sono trovati incolonnati a causa dei rallentamenti.

Le indagini: cause ancora da accertare

Le cause che hanno portato al ribaltamento della donna non sono ancora chiare e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Saranno gli esperti a stabilire se l’incidente sia stato causato da un errore umano o da un guasto del veicolo.