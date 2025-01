E' scomparsa all'età di 62 anni

Lutto nel mondo giuridico palermitano. Muore all’età di 62 anni, a causa di una malattia, Carmela Russo, giudice di Pace di Palermo. E’ stata una figura di riferimento nel panorama giuridico, una professionista riconosciuta e appassionata del suo lavoro. In molti la ricordano per la sua dedizione e precisione con cui affrontava le questioni legali, ma anche per il suo approccio umano nei confronti dei colleghi.

Il cordoglio

Un’immagine che rimarrà impressa nella memoria di molti è quella di Carmela che sfreccia in bicicletta lungo via Libertà per raggiungere il suo ufficio. In molti si sono raccolti in cordoglio. “Comunico con sincero dispiacere a tutti i colleghi e gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscerla, che è improvvisamente venuta a mancare la dott.ssa Carmela Russo, Giudice di Pace di Palermo. Era una persona speciale, sempre attiva, battagliera, precisa, conoscitrice di norme ed equilibrata nei giudizi. Svariate volte la potevi vedere sfrecciare in bicicletta in via Libertà con la chioma al vento, per arrivare trafelata dietro alla sua scrivania, litigare con il computer ed il processo telematico che le chiudeva i verbali prima che li avesse finiti. Costringendola a ricominciare da capo. Qualche volta dimenticava gli occhiali “da vicino” ed era una gara a prestarglieli onde potesse svolgere il suo compito. Sempre pronta a prestare orecchio alle giuste lamentele delle Parti e dei colleghi, disponibile al dialogo ed a chiarire dubbi, era, altresì inflessibile, giustamente, circa l’educazione, lo stile ed il linguaggio dell’avvocato in udienza. Sosteneva che si poteva giustificare l’ignoranza del diritto ma non la maleducazione. Autrice di alcuni provvedimenti memorabili in materia di diritti dei disabili e di abusi della Pubblica Amministrazione, ci mancherà e la ricorderemo con nostalgia. So che i funerali si terranno domani alle 11 a San Michele. Invito chi l’ha conosciuta a partecipare per porgerle il dovuto e sentito saluto, e per chi crede per pregare per Lei”, ha scritto tramite i social Sergio Russo.

Anche l’associazione italiana dei giovani avvocati si è unita al cordoglio: “Il direttivo Aiga Palermo si unisce al cordoglio della famiglia, di tutti gli avvocati del nostro Foro e dei colleghi e del personale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Palermo, per l’improvvisa e tragica dipartita della dottoressa Carmela Russo, che per anni ha svolto il proprio ruolo con grande carattere e competenza. È riuscita ad instaurare e mantenere, nel tempo, rapporti di grande rispetto e sintonia con l’Avvocatura. Che la terra Le sia lieve”.

“Apprendiamo con grande dispiacere la notizia della prematura ed improvvisa scomparsa della dott.ssa Carmela Russo, apprezzata Giudice di Pace dell’Ufficio di Palermo, di cui ricorderemo la grande disponibilità nei confronti degli avvocati e la capacità di affrontare la propria attività con grande serietà ma con il sorriso sulle labbra. Ai familiari tutti va il nostro sentito cordoglio” ha scritto Uas, unione Avvocatura siciliana.