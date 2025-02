E’ stato uno dei rappresentati artistici siciliani che ha portato avanti la tradizione della maiolica. Caltagirone piange la perdita di Rosario Parrinello fondare di un gruppo che ha saputo imporsi a livello internazionale nel settore del design. Parrinello ha dedicato la sua vita a valorizzare l’arte della ceramica, trasformando la tradizione del decoro della maiolica in opere innovative realizzate con la pietra lavica ceramizzata. Il suo lavoro non solo ha esaltato l’identità siciliana, ma anche portato il suo talento oltre i confini nazionali, rendendolo un punto di riferimento nel settore internazionale.

Ha collaborato con grandi marchi

La sua azienda, che comprende marchi prestigiosi come Made a Mano, Ninefifty, La bottega calatina e Madea, ha collaborato con alcuni dei più celebri progettisti e designer del mondo, tra cui Renzo Piano, Paola Navone e Gervasoni. Queste collaborazioni hanno contribuito ad elevare il profilo della ceramica siciliana, portandola ad essere apprezzata in contesti di alta qualità.

Parrinello, che è stato un instancabile sostenitore della sua città, attraverso numerosi progetti ha dimostrato un amore profondo per Caltagirone: nel tempo si è impegnato attivamente per promuovere e preservare il patrimonio culturale locale.

Il cordoglio

L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di un grande maestro e imprenditore, manifestando vicinanaza ai familiari. “Nella certezza che i figli Nicolò, Fausto e Alessandro continueranno a portare avanti la grande eredità culturale e imprenditoriale del padre”.

“Sono molto addolorato nell’apprendere una notizia così triste e inaspettata. Con Rosario, della mia stessa età, abbiamo condiviso molti momenti lieti durante l’infanzia. Abitavano vicino e frequentavamo la parrocchia di S. Anna, quando c’era come nostro Padre Spirituale il grande Don Francesco Sinatra e come vice parroco Padre Barbuscia. Ricordo suo padre che amava andare a caccia e Rosario che talvolta marinava il catechismo del sabato per andare a giocare facendo adirare la signorina Caterina Perez che segnalava le sue assenze al padre di Rosario. Che riposi in pace. Sentite condoglianze ai familiari” si legge fra i messaggi di cordoglio.