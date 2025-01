E' scomparso all'età di 90 anni

E’ stato il fondatore di Ganci Arredi Design ed oggi si piange la sua scomparsa. E’ volato via all’età di 90 anni Marco Ganci, intramontabile imprenditore nel settore dell’arredamento. Attivo per oltre 60 anni, Ganci è stato un vero e proprio pioniere nel suo campo, contribuendo a trasformare l’immagine del design palermitano e a promuovere la bellezza attraverso l’arte dell’arredamento. La triste notizie della sua scomparsa è stata comunicata dai dipendenti della Ganci Arredi Design, che hanno voluto render omaggio alla figura di Marco con una nota toccante.

Uno dei marchi del settore maggior conosciuti a Palermo

Ha creato un’azienda che è diventata un punto di riferimento per molti, in particolare per le giovani coppie in cerca di ispirazione per la propria casa. La sua passione per il bello e la sua visione innovativa hanno permesso alla sua azienda di collaborare con alcuni dei più prestigiosi marchi italiani del settore, elevando così il profilo del design a Palermo. Marco ha sempre creduto nell’importanza della famiglia e ha trovato in suo figlio Vincenzo e nella nipote Miriam gli eredi ideali per continuare la sua missione.

Il cordoglio

“Con profonda tristezza, comunichiamo la scomparsa del nostro fondatore, Marco Ganci. Un uomo di straordinaria visione, passione e dedizione, che più di 50 anni fa ha dato vita alla nostra realtà, lasciando un’impronta indelebile nel nostro settore e nelle nostre vite. Oggi, ricordiamo non solo un imprenditore ma un padre e un nonno amorevole, che ha saputo ispirare chiunque lo abbia conosciuto. La sua eredità vivrà attraverso il lavoro e i valori che ci ha trasmesso. Per questo, oggi e domani lo showroom resterà chiuso. I funerali si terranno nella Chiesa di Santa Teresa del bambino Gesù a Monreale alle ore 11:00.“Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo.” – Charles Dickens” si legge in una nota pubblicata da Ganci Arredi & Design.

Sui social un fiume di commenti in memoria di Marco: “Con Marco Ganci se ne va una gran persona perbene. Se ne va uno di quegli uomini che fanno grande una comunità. Sono molto onorato di averlo conosciuto, fin da quando ero bambino, e di sapere che mi stimava molto. Qualche tempo fa, incontrandoci mi esortò a tornare all’impegno attivo usando parole che mi hanno emozionato. Un grande abbraccio ai familiari, a partire da Patrizia, nella certezza che potrà sempre andare fiera per il papà che ha avuto”

Poi ancora: “Pessima notizia. Marco era un vero galantuomo. L’ho conosciuto da ragazzino quando andavo ogni giorno a casa sua per studiare insieme al fratello Salvatore. Sono stato sempre grato alla famiglia Ganci per l’amicizia di cui mi hanno fatto dono. Esprimo sinceri sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari tutti. R.I.P”.