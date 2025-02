Bagheria è in lutto per la scomparsa di Francesco Lima, ex presidente del consiglio comunale. Era meglio conosciuto come “Ciccio” ed è venuto a mancare nella notte all’età di 72 anni. A stroncarlo è stata una malattia che da tempo lo aveva fatto ammalare: Lima ha dedicato la sua vita al servizio della comunità cittadina, ha ricoperto diversi ruoli istituzionali tra cui anche quello di presidente del consiglio comunale.

La carriera di Francesco è stata caratterizzata da un profondo senso di responsabilità e dedizione nei confronti della comunità. Il suo operato ha lasciato un segno indelebile, riconosciuto anche dai tanti messaggi di cordoglio dei concittadini. Oltre alla politica, Lima era profondamente devoto alla Madonna Addolorata: il suo contributo alla comunità ecclesiastica è stato altrettanto significativo.

Il cordoglio

Alla notizia della sua scomparsa, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Maria Tripoli, ha espresso il proprio dolore per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua esistenza al bene comune. In una nota ufficiale, il sindaco, insieme alla Giunta, al presidente del consiglio Andrea Sciortino e ai consiglieri comunali, ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia Lima, esprimendo sentite condoglianze.

“Francesco Lima è stato un punto di riferimento per la nostra comunità. La sua passione politica, il suo senso del dovere e la sua profonda umanità resteranno impressi nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato”, si legge nel messaggio dell’Amministrazione.

“Stamani è tornato alla casa del padre, Francesco Lima detto Ciccio. A lui mi legano i miei inizi politici, lo ricorderò sempre con affetto. Riposa in Pace” ha scritto Giuseppe Tripoli.

Poi ancora: “Ciao, Francesco Lima! Era l’anno politico del Fuori! di Palermo 1976/77. Ciccio Lima partecipò alle prime riunioni per le lotte di liberazione. In questa foto ci offre il profilo (è il secondo da sinistra, aveva circa 23 anni). Lo baciai per l’ultima volta una decina di giorni fa. Sapevo e capivo ch’era prossimo all’ultimo viaggio. Vicinanza ai suoi cari.Ai suoi amici” si legge sui social.