Da giorni non si hanno sue notizie

Sergio Spadaro è scomparso da Modica (Rg) e nessuno sa che fine abbia fatto. Una scomparsa avvolta nel mistero è quella dell’uomo di 44 anni di cui si sono perse le tracce da giorni.

Da alcuni giorni nel centro in provincia di Ragusa non si hanno notizie dell 44enne che abita nella zona di San Giorgio. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e la Prefettura ha disposto le ricerche su tutto il territorio. L’uomo, modicano, vive da solo da circa un anno in una casa messa tempo addietro a disposizione dal parroco della chiesa di San Giorgio.