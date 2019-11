Dopo le ricerche aeree

Ha vagato per cinque giorni fino a scivolare in una scarpata l’ottantenne affetto da Alzheimer, Giuseppe Sauro, ritrovato stamani, vivo e in buone condizioni.

L’uomo si era allontanato da casa lo scorso due novembre. Da subito il prefetto di Enna, Giusi Scaduto, aveva attivato un tavolo tecnico che ha coinvolto tutte le forze di polizia che per le ricerche hanno utilizzato un elicottero e i droni, oltre che la tecnologia Tas, Topografia applicata al soccorso in dotazione ai vigili del fuoco.

L’uomo è stato individuato stamani in una scarpata in cui era scivolato, ai piedi del castello di Lombardia, ed è stato accompagnato in ospedale perche in ipotermia.