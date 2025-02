Aveva 86 anni

E’ stata una figura storica per la città di Modica. E’ scomparso all’età di 86 anni Marcello Crucetta conosciuto come “Marcello dei gelati”. Per anni ha lottato contro una malattia fin quando, alcune ore fa, la triste notizia della sua dipartita. Marcello ha rappresentato un pezzo di storia e di tradizione per la comunità locale, girava col suo furgone vendendo gelati davanti alle scuole, agli ospedali, ma anche nei paesi circostanti.

Da Rimini alla Germania per poi tornare in Sicilia

Marcello è cresciuto in una famiglia numerosa, composta da dieci membri, dove ognuno era chiamato a contribuire. A soli sei anni, il padre decise di indirizzarlo verso una carriera da meccanico, mandandolo a lavorare in officina. Tuttavia, a diciotto anni, Marcello si trasferì a Ravenna, dove intraprese diverse professioni: muratore, cameriere e durante l’estate, venditore di gelati a Rimini. A ventitré anni, la sua avventura lo portò in Germania, dove iniziò a girare Berlino con un carretto di gelati. Fu lì che conobbe la sua futura moglie, originaria di Modica, e decise di tornare nella sua amata Sicilia.

Dopo essersi sposato e aver messo al mondo tre figli, Marcello investì i risparmi di una vita per acquistare un furgone. Iniziò così a girare i piccoli paesi, visitando scuole e centri per disabili, portando il suo gelato ovunque e offrendo un sorriso a chi non poteva permetterselo. Anno dopo anno, i bambini a cui regalava i coni tornavano da adulti con i propri figli, e talvolta anche con i nipoti. I loro sorrisi erano per lui la più grande ricompensa.

L’incidente con il furgone dei gelati

Era agosto del 2019 quando un tragico incidente cambiò la sua vita. Dopo una lunga giornata di lavoro insieme al figlio Daniele, un’auto invase la sua corsia e l’impatto fu devastante. Sebbene entrambi si salvarono, il furgone che rappresentava il frutto dei suoi sacrifici fu distrutto. Marcello crollò in ginocchio, consapevole di non avere i mezzi per acquistarne uno nuovo. Stanco e deluso, decise di contattare amici e clienti.

Una settimana dopo, la grande sorpresa: l’intero paese si era mobilitato per lui. Avevano organizzato una colletta, ricevendo offerte anche da centri vicini e persino dall’estero.

Il cordoglio

Marcello rimarrà un simbolo della comunità di Modica. In tanti gli hanno riservato un pensiero ricordando la sua energia: “Il dolore di una notizia che lascia in me amarezza e tristezza. Con Marcello Crucetta scompare una figura che ha nobilitato la nostra città. ‘Marcello dei gelati’ era ormai un punto fermo, un’istituzione di Marina di Modica. Ha lottato con ogni sua energia contro la malattia che da anni lo martoriava. Un abbraccio ai suoi cari e ai tantissimi che come me, gli vogliono bene. Buon viaggio Marcello. Che il cammino ti sia lieve” ha scritto Maria Monisteri, sindaco della città di Modica.

“Quanto mi dispiace apprendere questa notizia, eri una persona davvero come pochi, con un cuore davvero grande. Buon viaggio caro Marcello dei gelati. Scendere a Marina di Modica senza trovarti è stato e sarà per sempre una tristezza. Riposa in pace” scrive un altro utente.