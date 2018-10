La vicenda la racconta il giornale on line Ragusa Oggi che sua volta l’ha appresa dal sito Santacroceweb. Due ragazzi si appartano in un parco del Paese di Santa Croce e fino a qui nulla di anomalo. Solo che le effusioni a un certo punto non bastano più e scatta l’incontenibile sesso orale.

Beccati e fotografati di nascosto da un passante le loro foto, sia pure scattate a distanza, finiscono sui social e scoppia la polemica anche perchè il parco scelto non è un parco qualunque ma la bambinopoli del paese. Inslomma i due giovani stavano facendo del sesso fra altalene e cavallucci per i più piccoli col rischio che a vederli non fosse un fruitore adulto del parco ma fossero bambini in tenera età.

Adesso scoppia la polemica e c’è chi racconta che qualche giorno or sono ci sarebbe stato chi ha fatto di peggio, insomma una coppia sarebbe stata vista sposgliarsi e poggiarsi su un telo mare portato appositamente.

Insomma la bambinopoli sarebbe diventata tutt’altro negli ultimi mesi e i cittadini sollecitano un opportuno servizio di vigilanza