E' successo nel ragusano

Aveva fatto perdere le tracce. La famiglia aveva chiesto subito aiuto. Una tragedia ancora incomprensibile quella che è capitata ad un uomo di 39 anni originario di Ragusa, che qualche ora fa si è lanciato dal ponte della diga di Santa Rosalia.

I familiari della vittima avevano presentato denuncia alle forze dell’ordine per avviare le ricerche del giovane che era uscito di casa e aveva messo in allarme i genitori. Non conosciute le generalità dell’uomo,né i motivi del gesto.

Per ore i carabinieri, i vigili del fuoco e alcuni volontari hanno cercato l’uomo uscito da casa a bordo di un’auto.

Poco tempo fa è arrivata la conferma che l’uomo si era tolto la vita.