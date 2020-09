la giovane, trasferita in ospedale, ha riportato un trauma cranico

Una finestra di un’aula dell’Istituto Musicale “Giovanni Verga” di Corso Umberto a Modica (in provincia di Ragusa) si è staccata ed è finita su una studentessa, ferendola alla testa.

La ragazza è stata trasportata con l’autoambulanza del 118 in Ospedale ma per lei solo un leggero trauma cranico.

In seguito all’accaduto le lezioni al primo piano dell’immobile sono state sospese e gli studenti continueranno con la didattica a distanza, mentre, i tecnici dell’ex provincia di Ragusa stanno controllando tutti gli infissi dello stabile per evitare il ripetersi di in questi incidenti.

Un fatto analogo si era verificato due anni fa a Palermo.

Si erano staccati alcuni pezzi di cornicione dalla sede della Facoltà di Giurisprudenza. Una studentessa universitaria di 20 anni era rimasta ferita colpita di striscio all’altezza del collo.

Sono intervenuti sia la polizia che i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il prospetto del palazzo.La studentessa era stata soccorsa dai sanitari del 118 ma aveva rifiutato il trasporto in ospedale. E’ stata poi portata a casa dal padre.

Sempre restando a Palermo, appena sei giorni fa, un cornicione è crollato da un palazzo in via Mario Muta nella zona di via Imera. Un uomo è stato colpito da alcuni cocci di cemento e trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Villa Sofia.

L’uomo è stato colpito da una fioriera in cemento che si è staccata dal balcone.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e transennato l’area. Sono arrivati gli agenti di polizia di stato e della municipale.

Nel 2019, una ragazza di 25 anni era rimasta ferita nel centro storico di Palermo in seguito al crollo di un cornicione avvenuto in corso Vittorio Emanuele, uno degli assi viari principali del capoluogo. I calcinacci l’avevano ferita al volto, al naso e sulle spalle. La giovane era stata trasportata in ospedale.