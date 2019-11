La proposta di sequestro dalla Procura di Catania

I carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, su delega della Procura, hanno sequestrato beni del valore complessivo di circa 400.000 euro a un uomo di 43 anni finito al centro di un’indagine patrimoniale. Su B.O., originario di Comiso, pende un sequestro di beni emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania.

I militari hanno sequestrato in via cautelare un locale commerciale adibito a negozio di abbigliamento al centro del comune di Comiso, un appartamento nello stesso centro in contrada “Mastrella” e il 100% delle quote societarie della “Follow Store s.r.l.”, società gestore del negozio di abbigliamento.

Per gli inquirenti l’uomo è ritenuto socialmente “pericoloso” in quanto vivrebbe stabilmente dei proventi di attività delittuose, in particolare di spaccio di sostanze stupefacenti.

La proposta di sequestro arriva dalla Procura della Repubblica di Catania in seguito a indagini di carattere patrimoniale svolte dai carabinieri di Ragusa, che hanno consentito di accertare la disponibilità di beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, alcuni dei quali intestati a un prestanome e acquisiti con i proventi illeciti delle predette attività delittuose.