il ferito ha negato più volte quanto accaduto

Un uomo di 49 anni, Elio Greco, è stato fermato a Vittoria (Ragusa) dalla Polizia di Stato dopo che al culmine di una lite per motivi economici ha esploso un colpo di pistola contro un imprenditore, suo amico di vecchia data, nel cortile dell’azienda di quest’ultimo.

L’uomo, che si è costituito il giorno dopo il ferimento, avvenuto il 19 aprile scorso, deve rispondere di tentativo di omicidio aggravato e porto illegale di arma da fuoco. Il fermo è stato convalidato e tramutato in arresto dal Gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere dell’indagato.

Greco ha anche fatto ritrovare l’arma.

Il ferito, trasportato in ospedale, ai medici ha detto solamente di essere rimasto vittima di una caduta nella sua azienda. Dopo che un esame radiografico ha evidenziato la presenza di una pallottola, l’imprenditore ha continuato a nascondere la verità dicendo che era la conseguenza di un incidente di caccia avvenuto in gioventù.

I medici hanno però avvertito la Polizia. Gli agenti, a conoscenza di quanto era avvenuto nell’azienda, si sono recati in ospedale, dove i medici hanno estratto il proiettile, che per fortuna non aveva leso organi vitali.