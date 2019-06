Una partecipazione corale ha accompagnato la decima edizione di “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa”, il festival letterario del capoluogo ibleo promosso dalla Fondazione degli Archi e ideato dal direttore artistico Alessandro Di Salvo.

Ieri sera in piazza Duomo a Ragusa Ibla la conclusione con Ferruccio De Bortoli che ha presentato il suo libro “Ci salveremo” e indicato alcune delle linee da seguire per rilanciare il Paese Italia, a partire da una maggiore consapevolezza dei cittadini oltreché della classe politica.

Una decima edizione spumeggiante, ricca di novità e di ospiti, accolti da un pubblico sempre attento e curioso. Un record di presenze nei quattro giorni di questa edizione speciale che ha visto al suo interno anche alcuni eventi, come la presenza dei finalisti del premio Strega, i festeggiamenti per i 70 anni della Bur, il ricordo di Sebastiano Tusa e la nuova sezione “Voci Indipendenti” dedicata alle case editrici indipendenti. Da Maurizio De Giovanni a Edoardo Albinati, da Loredana Lipperini ed Evelina Santangelo, da Lella Costa a Simonetta Agnello Hornby, da Nicola Gratteri a Frank Hi Nrg, da Antonio Padellaro a Walter Veltroni, per più di 80 incontri compresi gli ExtraVolume, sono stati tantissimi i protagonisti di quel mondo di libri che racconta, apre mondi, dibattiti, riflessioni.

Quest’anno erano cinque i guest director: Loredana Lipperini, Massimo Cirri, Antonio Pascale, Pino Corrias e Telmo Pievani, che hanno contribuito notevolmente nella stesura del programma.

Eventi per ragazzi, presentazioni, reading, performance in parole e musica, da giovedì a domenica le piazze e i luoghi scelti da “A Tutto Volume” si sono animati. Spazi pubblici in cui la cultura accoglie i cittadini per restituire a tutti un confronto condiviso.