Indagano i vigili urbani

Terribile incidente a Modica in provincia di Ragusa. Un’auto con cinque persone a bordo è finita contro altre tre vetture parcheggiate. Poi è finita contro un pub.

Solo per miracolo non ci sono state vittime e il sindaco Ignazio Abbate ha detto che in quella zona auto non ne passeranno più. Una Renault con cinque persone a bordo tutte di Santa Croce Camerina la scorsa note è finita contro una Toyota Yaris, una Fiat Panda e una Kia.

Ha concluso la crosa finendo nelle struttura di un pub. Per fortuna l’area molto frequentata anche a tarda notte in quel momento non c’era nessuno.

Poteva essere una tragedia.

(Foto Ragusa Oggi)