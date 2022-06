a perdere la vita un 72enne di pozzallo

Un uomo di 72 anni è stato trovato morto questo pomeriggio in un terreno in contrada Graffetta, lungo la strada provinciale Pozzallo Ispica per un incendio che ha coinvolto circa 10 ettari di terreno.

Il pensionato è stato avvolto dalle fiamme

Il pensionato – che abitava a Pozzallo – aveva raggiunto il terreno di sua proprietà per piccoli lavori di sistemazione. Nel tentativo di bruciare un cumulo di sterpaglie è stato avvolto dalla fiamme, non riuscendo a controllare il fuoco.

Sul posto vigili del fuoco, Aib Forestale, 118 e carabinieri

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, provenienti da Modica e Ragusa, e squadre AIB Forestale, il 118 e i carabinieri della stazione di Pozzallo per gli adempimenti di loro competenza. Le cause del decesso del settantenne sono al vaglio del medico legale intervenuto sul posto.

Anziano morto ieri a Delia

Un’altra tragedia si è consumata ieri nelle campagne di Delia. Un uomo di 76 anni, Giuseppe Leone, è morto mentre era intento a bruciare le sterpaglie in un terreno di sua proprietà alle porte di Delia come detto, in provincia di Caltanissetta.

Sarà eseguita l’autopsia

A far scattare l’allarme, intorno alle 18, è stata la moglie, preoccupata dal mancato rientro. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato l’uomo già cadavere. Secondo una prima ricostruzione il pensionato sarebbe stato colto da malore mentre bruciava le sterpaglie e il fuoco poi lo ha raggiunto. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma sulla quale sarà eseguita l’autopsia.

A maggio morto un medico in circostanze analoghe

Il 28 maggio scorso, a Pietraperzia, in provincia di Enna, è morto il medico del pronto soccorso del Sant’Elia di Caltanissetta, Sebastiano Nocilla. Il professionista di Pietraperzia, ma residente a Caltanissetta, sarebbe morto ustionato nella sua campagna di contrada Menta.

Il corpo è stato trovato intorno alle 11.45 nel suo podere. Quando gli operatori del 118 sono arrivati in ambulanza il corpo era semi-carbonizzato.

Sembrerebbe che il medico stesse bruciando delle sterpaglie per ripulire il terreno. Poi la tragedia sulla quale sono in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri. Probabilmente ha perso i sensi respirando del monossido di carbonio oppure ha avuto un malore che non gli ha lasciato scampo.