Si tratta di un incendio di probabile natura dolosa

In fiamme un furgone nella notte a Palermo da cui sono stati a sua volta coinvolti anche altri veicoli e persino un edificio di proprietà della curia. I vigili del fuoco sono stati impegnati nella notte per questo incendio che è divampato in piazza Tarzanà, non distante dalla Fonderia Oretea.

Indagano i carabinieri

Le fiamme sono divampate da un furgone Piaggio Porter parcheggiato e hanno danneggiato altre due vetture, una Nissan Micra e una Fiat Punto. Le fiamme hanno annerito il portone e il prospetto di un edificio che appartiene alla Curia. Sull’incendio, con molta probabilità di origine dolosa, stanno indagando i carabinieri.

In provincia altro incendio

Appena ieri un altro incendio a catena di auto parcheggiate si era verificato a Caccamo, sempre nel Palermitano. Le fiamme sono divampate mercoledì sera intorno alle 22,30. Secondo quanto hanno accertato i carabinieri le fiamme sarebbero partite da Fiat Panda di proprietà di un gestore di una sala scommesse. Il rogo si è poi propagato alle altre due auto parcheggiate vicino alla prima, una Lancia Y e una Fiat Punto, danneggiando gravemente anche quelle. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Termini Imerese che hanno domato le fiamme scongiurando ulteriori conseguenze e i carabinieri di Caccamo che stanno indagando per risalire alle cause dell’incendio. Secondo i primi accertamenti il rogo della Panda pare sia di origine dolosa, le altre due vetture sarebbero andate a fuoco per un effetto a catena.

Garage distrutto da un incendio, incenerita anche un’auto

Qualche settimana fa serata da incubo per i residenti di una palazzina nel Palermitano dove sono andati distrutti a causa di un incendio un garage e l’auto che era stata posteggiata al suo interno. E’ accaduto a Chiusa Sclafani in via Serpotta. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato ore per riuscire a domare le altissime fiamme. Il locale alla fine ha subito gravi danni strutturali ed è stato dichiarato inagibile.