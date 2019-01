Tre incendi di probabile natura dolosa si sono verificati la notte scorsa a Siracusa. Il primo, poco dopo l’una, ha parzialmente distrutto un market multietnico nel centro della città, in via Bacchilide.

Dopo mezz’ora a prendere fuoco sono state quattro autovetture parcheggiate in viale Santa Panagia. Infine intorno alle 5 in via San Filippo Neri, nella frazione di Cassibile, un rogo ha incendiato un camper. Sui tre incendi, che al momento non sembra siano legati tra loro, indaga la polizia di Stato.