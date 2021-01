indagine della polizia di vittoria

Nuova tragedia nel Ragusano con un altro suicidio nello spazio di pochi giorni.

Questa mattina, a Vittoria, un giovane si è lanciato dalla finestra della sua abitazione, ricavata in una palazzina in via Alessandria, a due passi da via Giacomo Leopardi. E’ morto poco dopo essersi schiantato sull’asfalto e sono stati inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita: le lesioni riportate erano troppo gravi per poter essere contenute.

Alcuni testimoni, atterriti per la drammatica scena del suicidio, hanno chiesto l’intervento del 118 di Comiso ma sul posto si sono recati gli agenti del commissariato di polizia di Vittoria ed i carabinieri della stazione, con i primi che hanno in mano le indagini.

Gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Ragusa, stanno provando a ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane per capire se si trovasse solo in casa prima di decidere di farla finita. Inoltre, gli agenti di polizia vorranno esaminare la condizione del giovane, insomma se era affetto da qualche crisi nervosa, come sembra probabile ma si attende di parlare prima con i familiari.

La zona è stata transennata per consentire alla polizia di compiere gli altri rilievi ma per la famiglia non resta che la tragedia.

Foto fornita da Franco Assenza