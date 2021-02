indaga la polizia

Trovato il corpo senza vita di una ragazzina di 12 anni in un’azienda sulla Vittoria Pedalino

Le indagini sono condotte dalla polizia

Avviati gli accertamenti sulle ultime ore di vita della minore

Una ragazzina di 12 anni è stata trovata senza vita in una azienda agricola sulla Vittoria Pedalino. Una tragedia avvenuta nelle ore scorse su cui sono al lavoro gli agenti di polizia. Qualcuno si è accorto del corpo della 12enne ed avrebbe chiesto soccorso ma per la vittima non c’era più nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere.

Le indagini

Sulla vicenda, si sono aperte le indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno, intanto, verificando se le ragioni della morte della ragazzina sono da ricondurre ad un gesto estremo o magari ad un drammatico incidente. Gli inquirenti intendono scandagliare nella vita della vittima, di nazionalità straniera, per cui saranno sentiti i suoi familiari per comprendere se avesse dei problemi o se fosse in cura da qualcuno. Il telefonino della minorenne potrebbe fornire informazioni importanti, forse prima della sua morte ha sentito un amico o un parente: ed è quello che intendono accertare le forze dell’ordine.

Il gesto estremo a Vittoria

Poco meno di un mese fa, a Vittoria, un giovane si è lanciato dalla finestra della sua abitazione, ricavata in una palazzina in via Alessandria, a due passi da via Giacomo Leopardi. E’ morto poco dopo essersi schiantato sull’asfalto e sono stati inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita: le lesioni riportate erano troppo gravi per poter essere contenute. Alcuni testimoni, atterriti per la drammatica scena del suicidio, hanno chiesto l’intervento del 118 di Comiso ma sul posto si sono recati gli agenti del commissariato di polizia di Vittoria ed i carabinieri della stazione, con i primi che hanno in mano le indagini.

Suicidio a Comiso

A Comiso, due giorni prima del suicidio a Vittoria, una donna di 45 anni è morta, dopo essere precipitata dal balcone di un appartamento al quarto piano di un palazzo di via Mario Battaglia.