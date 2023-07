è accaduto verso le 18

Tragedia sfiorata a Scoglitti dove due bambini di 6 e 7 anni hanno rischiato di annegare nella spiaggia adiacente al porto marinaro della località in provincia di Ragusa. Solo l’intervento dei bagnanti e degli avventuri di passaggio verso le 18 ha evitato il peggio. I due bimbi sono stati tirati a riva con un cordone umano di volontari. Quest’ultimi hanno consegnato i piccoli a due ambulanze del 118 di Vittoria e Scoglitti per per rianimarli.

Da sottolineare che nonostante stagione turistica inoltrata abbondantemente a riscontro le numerose presenze in loco ancora non è stato messo in opera il servizio di bagnini comunale come la legge prevede e dispone per i comuni balneari.

Notizia in aggiornamento