I due sono stati portati in cercere

I Carabinieri di Acate (Rg) hanno arrestato due fratelli, Francesco e Salvatore Giudice, per i reati di detenzione abusiva di armi clandestine con relativo munizionamento, ricettazione e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Carabinieri di Vittoria, al termine di una lunga attività d’indagine, hanno eseguito perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due fratelli, estese successivamente anche alle aziende agricole di cui sono titolari.

Nell’azienda agricola sita Contrada Perciata di Vittoria, di proprietà di Salvatore Giudice, i Carabinieri hanno rinvenuto in un magazzino in muratura chiuso a chiave ed in uso ad entrambi i fratelli un fucile automatico rubato, una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore e 6 cartucce, oltre 5 chili di marijuana contenuta in dieci buste di plastica e un bilancino di precisione e 133 cartucce calibro 12 per fucile illecitamente detenute.

In un’altra azienda agricola, i contrada Dirillo Reverbero di Acate, intestata a Francesco Giudice, i Carabinieri hanno eseguito un’approfondita perquisizione all’interno di una serra e, ben occultato dietro alcune balle di fieno, è stato trovato un fucile automatico completo di 4 cartucce.

Le armi con il munizionamento rivenuto sono state sequestrate e verranno successivamente sottoposte ad accertamenti di natura balistica volti a verificare se le stesse siano state utilizzate per la consumazione di altri reati. I due fratelli sono stati portati nella Casa Circondariale di Ragusa.