Messo in archivio il terzo week end e superata la boa di metà cammino, Scenari 2026 vive il suo quarto fine settimana di eventi con tre momenti di grande richiamo preceduti da un’altra ‘affacciata’ al tramonto dal Pizzo Belvedere.

Piera Ficili, anima e direzione artistica di una rassegna letteraria simbolo del Bene Comune –come recita il claim di questa sua quinta edizione– propone giovedì 16 luglio, dalle 19, il giallo Il coltello della Memoria (Rizzoli). E’ Franco Currò il suo autore. Giornalista, inviato speciale, redattore per prestigiosi quotidiani nazionali, Currò oggi è responsabile del settore Comunicazione dell’universo Fininvest e nel CdA dell’Arnoldo Mondadori Editore. Uomo di punta del settore comunicazione italiano, Currò racconta in poco più di 200 pagine, un giallo che riporta indietro le lancette di quasi 60 anni, che si snoda a ritroso dopo un suicidio che nasconde tanti misteri tra tensione, riflessioni e rapporti familiari compromessi da silenzi e zone di buio. Subito dopo, Aperitivo & Sounds sulla terrazza del Pizzo Belvedere con Armando Barni al sax, Enrico Lacognata al piano e Roberto Barni alla batteria protagonisti delle note del Modern Standard Jazz.

Venerdì 17 luglio, un momento di intesa partecipazione e di forte emozione. Dan Davide Banzato, sacerdote, scrittore, volto televisivo, dedito alla pastorale giovanile, coinvolgente nei suoi racconti e nella capacità di dialogo con le nuove generazioni, sarà protagonista di un evento molto atteso sulla scalinata di San Giovanni a Modica alta. Sarà qui che alle 21, Fede, crescita, domande e risposte sulle relazioni umane, saranno raccontate in due pubblicazioni di Banzato: Il coraggio di scegliere (Piemme) e Come una stella in Cielo (ElectaKids). E d’eccezione sarà anche uno degli intervistatori: Carmelo Leocata, 11 anni, che assieme ad Enzo Scarso, condurrà alla conoscenza dei due libri. Il primo racconta la vita, i dubbi e le domande attraverso un dialogo con Sant’Agostino; l’altro, tra poesia e spiritualità, usa parole e riflessioni tutte rivolte ai più piccoli. In entrambi c’è la capacità di Davide Banzato di trasmettere significati profondi sul senso della vita, sulla felicità, sull’ansia e il coraggio di scegliere. E per i più piccoli, sul dialogo con il proprio Angelo custode.

Sabato 18 luglio, alle 21, la scalinata di San Giorgio è pronta ad accogliere e abbracciare Romina Power. Artista poliedrica, cantante, attrice, poetessa, musicista, scrittrice, pittrice, Romina Power ha scritto un libro che raccoglie i suoi pensieri che attraversano in modo naturale la sua vita. Un’immagine ed un racconto che è elegantemente semplice e naturale, schietto e sincero, vero e reale. E Pensieri profondamente semplici (Rizzoli) è il titolo del libro che presenterà sabato prossimo a Modica e che è non solo il suo autoritratto ma anche una pagina della nostra storia. Della storia del Paese, attraverso il viaggio nella memoria italiana che sono le sue riflessioni e che accompagna alla sua conoscenza chi la segue da sempre apprezzandone la classe e la signorilità. Ma anche il coraggio e l’assoluta autenticità. L’eleganza di chi ha trasmesso la felicità della vita…

Sia giovedì al Pizzo Belvedere che venerdì a San Giovanni così come sabato a San Giorgio, sono in azione le Golf Car elettriche di Enjoy Barocco per facilitare l’arrivo nei luoghi. Le macchine elettriche partono da piazzale Falcone Borsellino e accompagnano gli spettatori di Scenari sino ai posti dell’evento.

La penultima domenica di Scenari 2026, ore 21, nella superba cornice della Madonna delle Grazie vive uno dei momenti più attesi: una lectio sull’Intelligenza delle Piante di Stefano Mancuso. Presentato da Marianna Triberio, il professore Mancuso –botanico, accademico e divulgatore scientifico– è uno dei maggiori studiosi al Mondo nel campo della neurobiologia vegetale. Fondatore del Centro di ricerca dedicato allo studio delle capacità sensoriali delle piante, il professore Mancuso dispenserà a Modica il suo sapere legandolo alla sostenibilità e alla crisi climatica. Lo scorso anno, per Laterza, ha edito Il Cantico delle Piante, rileggendo il più celebre Cantico delle Creature di San Francesco attraverso la correlazione tra scienza, poesia e riflessione civile, soffermandosi su sole, vento, acqua e terra e sulla sopravvivenza a rischio del nostro pianeta. Un invito a ripensare il rapporto dell’uomo con la Natura.

Sabato 18 luglio, terzo appuntamento al Fattojo Bonajuto, dalle 18,30 per le bambine e i bambini dai 5 ai 10 anni chiamati a conoscere il mondo magico del Cioccolato. Bonajuto for Kids è l’idea firmata da Pierpaolo Ruta e da Piera Ficili nello spirito di Scenari con ingresso gratuito e prenotazione allo 0932 945363. Un laboratorio tra giochi e conoscenza e la bellezza del percorso dalla fava di cacao fino alla barretta. Ma sabato 18 luglio, in collaborazione con l’associazione Riad, è anche il giorno dell’ultimo appuntamento con il dopofestival ScenaRiad. Location ancora segreta per l’evento che si apre in prologo alle 19.30 con Clan Acustico in Coordinate Sonore e poi vivrà alle 23 la magia del djset con Raffale Costantino. Ma la location, anche qui, è segreta…