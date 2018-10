a 10 anni dalla progettazione

Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha inaugurato oggi la bretella di collegamento per l’aeroporto di Comiso. A distanza di 18 mesi dall’aggiudicazione della gara, l’infrastruttura è stata realizzata anche se ci sono voluti parecchi anni per definire tutto l’iter burocratico prima di andare in appalto.

“Dalla progettazione all’inaugurazione – ha detto Musumeci – ci sono voluti dieci anni. Troppi per la verità. Dobbiamo accelerare perchè non sono concepibili più questi tempi di attesa”.

All’inaugurazione hanno preso parte oltre al Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza, tutti i sindaci dei comuni iblei.

(foto di repertorio)