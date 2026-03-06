I carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 37enne di origine romene, per una violenta rapina in abitazione ai danni di un anziano pozzallese.

Il fermato si sarebbe presentato nell’abitazione con una scusa e avrebbe immobilizzato la vittima legandole al collo una cintura. Inoltre, sarebbe riuscito a recuperare un coltello da cucina con il quale avrebbe minacciato l’anziano. Il rapinatore h costretto la vittima a consegnare una somma di 100 euro; oltre a sottrarre con violenza la fede nuziale e l’orologio, provocandogli una ferita alla mano.

Immediata la segnalazione al 112 da parte dell’anziano, che ha consentito ai Carabinieri di Pozzallo e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica di porsi alla ricerca del rapinatore. Il 37enne è stato individuato, sottoposto a fermo di indiziato di delitto condotto in carcere a Ragusa per rapina aggravata e lesioni personali.