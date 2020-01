In corso altre indagini dei carabinieri

Una violenta rissa si è consumata ad Acate (Rg) da parte di una ventina di cittadini rumeni e immigrati durante la sera del 15 dicembre 2019. Nella centrale piazza Libertà, con mazze e bastoni, si sono malmenati con violenza procurandosi importanti lesioni e ferite su tutto il corpo.

A denunciare i fatti ai Carabinieri di Acate il mattino successivo sono stati alcuni autori della rissa che in seguito alle lesioni riportate sono andati al Pronto Soccorso di Vittoria per farsi medicare. Per depistare le indagini però hanno raccontato di essere stati aggrediti in un’altra via, via del Carmelo, e non in piazza Libertà.

I Carabinieri di Vittoria hanno scoperto in seguito che le stesse persone che si erano recate in ospedale avevano partecipato alla rissa di piazza Libertà, e per non farsi scoprire avevano denunciato ai Carabinieri di Acate di essere stati aggrediti in via del Carmelo. Determinanti per le indagini dei Carabinieri sono state le immagini riprese dal circuito di videosorveglianza cittadino.

Al termine delle indagini sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa 9 rumeni di età compresa tra i 16 e i 53 anni e sono in corso altre indagini dei Carabinieri della Stazione di Acate per l’identificazione di tutte le altre persone che hanno partecipato alla rissa che saranno deferite all’Autorità Giudiziaria.