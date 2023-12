I raid in serie, ben 5 in appena due settimane

Una macelleria del Ragusano letteralmente tartassata dai continui furti di bombole del gas. Una continua catena di raid che sta finendo per mettere in ginocchio l’attività commerciale. Secondo quanto si apprende, infatti, in appena due settimane addirittura sarebbero stati ben 5 i furti. Sempre tutti con lo stesso modus operandi. Ad essere state portate via in questo lasso di tempo ben 15 bombole dei gas, necessarie per ilo funzionamento degli impianti interni della macelleria.

I furti continui

Situazione che davvero appare assurda anche perché stiamo parlando di furti singolari. I ladri che rischiano per delle bombole di gas, e non per altro di più remunerativo, lascia già intendere la degenerazione anche di certa microcriminalità. Associata probabilmente anche ad una crisi economica sempre più pesante. Intanto il titolare si sfoga: “Ma lo volete capire che noi lavoriamo per guadagnare un pezzo di pane? Comunque possiamo parlare all’infinito ma non cambia nulla”.

Il modus operandi

I 5 furti sono stati tutti similari gli uni agli altri. In pratica i malintenzionati forzano il vano box che si trova all’esterno della macelleria. Quindi svitano le bocchette che si collegano alle bombole e le portano via. In questo modo sono riusciti nel tempo a portare via ben 15 bombole, svuotando il vano al cui interno ve ne sono collegate tre.

Anche nel Palermitano furti continui

Anche nel Palermitano i commercianti sono esausti dai continui furti. Alla fine dello scorso mese di novembre un nuovo colpo si è consumato ai danni di commercianti in centro a Palermo. I ladri a spallate hanno aperto l’ingresso nella notte in via Magliocco. Due giovani, uno a volto scoperto e uno con un casco in testa, hanno preso letteralmente a spallate la porta di Vera Coffice Break. Una volta dentro hanno messo a soqquadro il locale, aperto la cassa dove c’erano pochi spiccioli e portato via tre macina caffè dal valore di circa 2 mila euro. E’ successo poco prima delle 4. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha proceduto ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

