Non si placano i continui raid a Marsala, nel Trapanese

Ancora furti in serie nel centro storico di Marsala. Ad essere prese di mira abitazioni e soprattutto attività commerciali e ristorative. Questa notte l’ennesimo episodio che sta creando non poca apprensione per i continui episodi che sono quasi oramai all’ordine del giorno. Esasperato un commerciante che racconta addirittura di ben 6 furti o tentativi in appena tre mesi.

“Nessuno prende provvedimenti”

A parla è Lillo Gesone, uomo da sempre impegnato nello sport e nella politica Marsalese, già consigliere comunale. La sua attività questa notte è stata presa di mira per l’ennesima volta con porta scassinata, registratore di cassa divelto e vari altri danni. “Non è tanto essere svegliato per l’ennesima volta nel cuore della notte, con tre furti e tre tentativi di scasso in 3 mesi, – racconta – e nemmeno risistemare e pagare per i danni del solito delinquente, perché probabilmente sempre del solito si parla. La cosa che fa più incazzare è che nonostante i furti a giorni alterni, lunedì è toccato al ristorante accanto al mio, non vengano presi provvedimenti”.

Problemi su problemi

L’esercente sostiene che in centro storico a Marsala non si riesce a creare un argine alla microcriminalità per una serie di problemi. Telecamere pubbliche di videosorveglianza non funzionanti, dilagano i piccoli criminali e spacciatori di droga, e poi ancora il fenomeno dei parcheggiatori molesti che fanno scappare i clienti. “E noi commercianti – aggiunge Gesone – già dannati dalle bollette andiamo a letto la sera sperando che le guardie giurate non ci chiamino. C’è un problema sicurezza in questa città ma chi di competenza sembra non accorgersene”.

I controlli sino allo scorso week-end

In realtà i controlli ci sono, eccome. Il problema è che il fenomeno forse sta assumendo dimensioni enormi ed è di difficile contrasto con gli attuali mezzi a disposizione delle forze dell’ordine. Sino a pochi giorni fa proprio nel centro storico Marsalese i carabinieri hanno effettuato l’ennesimo controllo approfondito e sono scattate numerose denunce. Un 53enne è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato fermato subito dopo aver sottratto dei generi alimentari da un supermercato. Per lo stesso reato è stato denunciato un uomo di 49 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, che avrebbe rubato una bicicletta elettrica.

A settembre arresto importante

Nel settembre scorso è stato anche scovato chi aveva creato panico con una serie di furti. Ha tenuto sotto scacco un’intera città mettendo a segno una serie di furti a raffica. I carabinieri hanno fermato l’escalation di raid criminali arrestando il giovane che si era reso responsabile di questa catena di episodi che aveva creato sconcerto e paura nella popolazione a Marsala, nel Trapanese. I militari dell’arma, guidati dalla locale Procura della Repubblica, hanno arrestato un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, che, negli ultimi giorni, aveva messo a ferro e fuoco la città rendendosi protagonista di furti ai danni di esercizi commerciali, tra cui una nota cantina ed uno studio dentistico.