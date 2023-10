Una Jeep finita fuori strada su un muretto

Pericoloso scontro questa mattina tra due auto nei pressi di un distributore di carburanti nel ragusano. Una delle due auto è andata addirittura a finire sopra l’aiuola che delimita il distributore stesso, travolgendo piante e cartellone con i prezzi della pompa. Il bilancio è di due feriti.

Dove è successo

L’impatto è avvenuto in via Incardona all’angolo con la strada provinciale 16 a Vittoria, all’ingresso del mercato ortofrutticolo. Probabilmente uno dei due mezzi stava uscendo dal distributore ed è andato a collidere con l’altro veicolo che invece procedeva sulla strada principale. Ad effettuare i rilievi i carabinieri per provare a ricostruire con esattezza la dinamica. Sul posto anche ambulanze del 118 che hanno soccorso i due feriti e trasportati all’ospedale.











Foto di Franco Assenza

La tragedia familiare

Una Sicilia che in questi giorni è stata travolta dall’ennesimo dolore causato proprio da un incidente stradale. Il riferimento è alla tragedia familiare accaduta nel Bolognese dove due donne di origini siciliane, zia e nipote, sono morte. Si tratta di Tiziana Brucato, 30 anni, e di Lara Cattani, 51 anni, entrambe originarie di Caltavuturo ed emigrate in Emilia per motivi di lavoro. Gravemente feriti la sorella gemella di Tiziana, Emanuela, e il figlio della Cattani, Simone Brucato di 25 anni, entrambi ricoverati in prognosi riservata. Una famiglia distrutta dal dolore.

Cosa è accaduto

I quattro erano a bordo di una Renault Clio ed avrebbero colpito frontalmente un camion. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale pare che la Clio, guidata da Lara Cattani, ad un certo punto abbia invaso la corsia opposta. Si sta provando a capire il motivo di questa errata manovra. Forse un malore o una distrazione, tutte ipotesi che al momento devono ancora trovare concreto riscontro. Pare comunque che sicuramente non fosse un problema di alta velocità. Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo di ambulanze ed elisoccorso. Per Lara Cattani e la nipote Tiziana Brucato non c’era più nulla da fare, sono morte sul colpo. La collisione è avvenuta sulla strada Nuova Bazzanese nel comune di Zola Pedrosa, in direzione Bologna.

