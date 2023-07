A Sciara, consigliere Serraino aderisce a Forza Italia

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Piero Alongi ha nominato oggi, martedì 11 luglio, i responsabili del partito in tre Comuni della provincia, nell’ambito dell’attività di riorganizzazione e radicamento che ha visto nella campagna di tesseramento di fine giugno un momento particolarmente significativo.

“In politica come nell’amministrazione della cosa pubblica – afferma Alongi – non può esserci altezza di azione e di visione se non vi è una base fatta di militanti, amministratori pubblici e simpatizzanti che tengono vivo lo spirito del partito nei diversi territori. Anche per questo, sull’onda dell’entusiasmo per le centinaia di adesioni a Forza Italia lo scorso mese, ci sembra giusto proseguire con l’azione organizzativa che dia voce a quanti hanno scelto di abbracciare i nostri valori impegnandosi in prima persona per i valori della libertà e del riformismo”.

Ecco chi sono

I commissari nominati sono in particolare ad Alimena il consigliere comunale Rosario Musso; a Caltavuturo Nino Cirrito, supportato dalla vice coordinatrice la consigliera comunale Iolanda Teresi; infine nel Comune di Scillato, il commissario sarà il sindaco Gil Cortina.

“A tutti loro – conclude Alongi – insieme alla vice coordinatrice provinciale Marinella Curvato, formulo i miei più sentiti auguri e ringraziamenti per l’impegno e la passione che dedicheranno a questo nuovo incarico”.

A Sciara, consigliere Serraino aderisce a Forza Italia

La consigliera comunale Marika Serraino, eletta al Consiglio comunale di Sciara alle recenti elezioni di maggio, ha incontrato oggi il Coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso, cui ha annunciato la sua adesione al partito e al suo movimento giovanile.

“Ancora un nuovo arrivo in Forza Italia – commenta Caruso – che va a rafforzare la nostra presenza nel territorio e nelle istituzioni. Un arrivo ancor più benvenuto perché di una giovane che porterà sicuramente nuove energie e nuove idee per rendere il nostro partito sempre più aperto al dialogo e attento alle istanze dei cittadini”.