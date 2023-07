Le gelaterie Amunì di Palermo e Carini associate ad AddioPizzo puntano sul packaging biodegradabile.

Le gelaterie Amunì rappresentano un vero gioiello nel panorama delle gelaterie artigianali.

Nate nel segno della scuola siciliana del gelato, portano avanti una tradizione di antiche ricette di mantecatura, lavorazione e decorazione che il maestro Giulio Gallo tramanda fin dal 1931.

Parlare al giorno d’oggi di gelato artigianale significa non solo selezionare le migliori materie prime e prodotti di stagione per ottenere un gelato dal gusto unico, ma anche conoscere la tradizione.

Con la nuova sede sotto i portici di Via Mariano Stabile 196 a Palermo, inaugurata poco più di un anno fa, le gelaterie Amunì hanno fatto un’importante scelta di valori condivisi dalla proprietà e dallo staff tutto: una notevole attenzione alla sostenibilità ambientale e una decisa direzione verso la legalità.

Materie prime antiche e valori moderni

Amunì è un esempio di eccellenza in termini di qualità dei prodotti. Nella sede centrale il gelato viene prodotto artigianalmente ogni giorno con passione, utilizzando materie prime di alta qualità, selezionati con cura da fornitori locali. Questa scelta consente di garantire materie prime fresche e di stagione che si traducono poi in una consistenza fresca e cremosa e in un’esperienza gustativa ancora più autentica.

Gusti sorprendenti e innovativi



La creatività è un altro aspetto distintivo delle gelaterie Amunì, che offrono ai propri clienti una gamma di gusti variegata e appagante per tutti i palati. Oltre ai classici come il richiestissimo Pistacchio, è possibile trovare sapori più audaci ed elaborati come Sicilia Bedda o Sapori d’America. La filosofia che guida le gelaterie è la costante ricerca di nuove combinazioni data dalla voglia di sperimentazione dei maestri gelatieri.



Gelato al gusto sostenibilità



Amunì è il posto in cui la passione per il gelato eccezionale si unisce all’impegno per un futuro più verde. La gelateria incoraggia i suoi clienti a ridurre l’uso di plastica monouso e utilizza per imballaggi, contenitori e accessori materiali ecologici che si decompongono naturalmente nel tempo, riducendo così la quantità di rifiuti plastici e di tracce nocive nell’ambiente. Il gelato è servito in coppette biodegradabili o trasportato in vaschette take away 100% compostabili.

Tutto il packaging è stato scelto con attenzione per rispettare l’ambiente. Ma l’attenzione alla sostenibilità non si ferma solo a questo: anche il laboratorio di produzione, situato fuori Palermo, può contare su un sistema di pannelli solari per cercare di ridurre al massimo gli sprechi energetici.

La bontà della legalità



Quello di Amunì è anche un gelato che si può gustare con la consapevolezza di fare una scelta di valore, che sostiene l’industria legale e promuove un’economia giusta. Le gelaterie fanno parte della rete imprese AddioPizzo, cioè di tutti quegli esercizi commerciali che non si piegano ai condizionamenti mafiosi e alle estorsioni. Supportarli in qualità di cittadini-consumatori costituisce un atto alla portata di tutti per dare un contributo alla comune lotta di liberazione dalla prepotenza mafiosa e alimentare un cambiamento positivo nella società.



Unisciti alla missione ed entra a far parte di una rivoluzione dolce, in cui il piacere si unisce alla sostenibilità e alla legalità. È il gusto autentico di Amunì, la gelateria artigianale presente nel capoluogo con due sedi – una all’interno del Centro Commerciale Poseidon e una in Via Mariano Stabile 196 – dove tradizione e sapori autentici si incontrano con il rispetto per l’ambiente e per la comunità per offrire un’esperienza gustativa eccezionale.

Se sei goloso di gelato, attento alla sostenibilità e vuoi contribuire a un futuro migliore per le generazioni a venire, ti consigliamo di fare un salto alle gelaterie Amunì.