A distanza di 10 anni dall'ultimo parto per la modella sembra un'esperienza nuova

A breve Alena Seredova diventerà madre per la terza volta, nascerà una bambina dall’unione con Alessandro Nasi suo compagno ed erede della dinastia Agnelli. A distanza di 10 anni dall’arrivo del secondogenito, la modella ha esibito tutta la sua freschezza del momento attuale. Ha già due figli Lousi Thomas e David Lee entrambi nati dal matrimonio con Gianluigi Buffon, con cui si separò quando seppe della sua relazione con Ilaria D’Amico, giornalista televisiva.

Sarà una femminuccia e sul nome vige ancora un alone di mistero, la Seredova confessa di aver eliminato pian piano i nomi su una lista nel corso degli ultimi anni, togliendo quelli delle persone che le hanno lasciato brutti ricordi… così ha riferito nel corso di un collegamento da casa durante la trasmissione “Vieni da me“. Ha parlato poi del corredino speciale per la piccola: “Volevo aspettare la primavera per avere cose carine, poi hanno chiuso tutto e quindi si ritroverà con macchinine perché, fortunatamente, ho conservato tutto dei miei figli”. “Non so se potrà stare in sala parto con me, perché finora era impossibile. In Piemonte, poi, la situazione è ancora altalenante e quindi preferisco non organizzare niente” – ha ipotizzato per quanto riguarda la situazione coronavirus ed ha poi concluso dicendo: “Alla mia età ho deciso di tuffarsi in questa nuova avventura perché, dall’ultimo figlio, sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente. E’ come se fosse la prima volta”, ha spiegato la Seredova.