Borrelli “L’imbecillità sta raggiungendo limiti mai neanche pensati prima"

In questi giorni sui social è diventato virale il video in cui si vede un giovane all’interno di un supermercato che dopo essersi abbassato la mascherina, sputa di nascosto sulla frutta in esposizione, mentre in sovraimpressione appare la scritta “infettiamo”.

La denuncia giunge dopo alcune segnalazioni da parte degli utenti. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato l’autore del video, un 25enne casertano, a cui gli investigatori contestano il reato di procurato allarme e inosservanza ai provvedimenti dell’autorità. L’autore del video è stato poi accompagnato in Questura, a Caserta, dove è stato denunciato ed il suo smartphone sequestrato.

Il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli commenta l’accaduto “L’imbecillità sta raggiungendo limiti mai neanche pensati prima, il cattivo utilizzo dei social e la mania di voler essere protagonisti sta aiutando in tal senso”.