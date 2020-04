Tra le ipotesi un probabile errore nei test o la mutazione del virus

Arrivano brutte notizie dalla Corea del Sud, dove 163 persone guarite completamente dal coronavirus, si sono riammalate. Secondo quanto riportato dalla Cnn, la stessa cosa sta succedendo in alcune regioni della Cina. Questa situazione fa dunque sorgere una domanda: è possibile tornare nuovamente infetti da coronavirus?

Stando al Centro sudcoreano per il controllo e la prevenzione delle malattie, KCDC, le persone che risultano di nuovo positive dopo una completa guarigione sarebbe il 2,1%. Non è chiaro però quante delle 7900 persone guarite siano state sottoposte nuovamente al test. Inoltre, il vice-direttore del Centro ha spiegato che : “Al momento non ci sono prove che una persona che è tornata positiva possa essere contagiosa. Pensiamo che non ci sia alcun pericolo di una ulteriore trasmissione secondaria o terziaria.”

Stando a quanto riferito dal KCDC, la spiegazione più probabile di questa ricaduta è che le persone non sarebbero mai guarite del tutto. Ma dopo alcuni esami, gli scienziati hanno escluso questa ipotesi, riferendo che il virus presente non era più attivo. Tra le altre teorie prese in considerazione c’è anche un probabile errore nei test o la possibilità che il virus sia mutato in modo tale da non essere identificato.