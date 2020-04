Bisognerà decidere anche se si potrà tornare a scuola

Il Robert Koch Institut rende noto che, in Germania, l’indice di contagio da coronavirus è tornato a salire. Questo era sceso a 0,7 prima che la Germania allentasse le restrizioni il 20 aprile. Sono stati riaperti i negozi, ma vige ancora il divieto di contatto e da oggi è obbligatorio indossare le mascherine nei negozi e sui mezzi di trasporto pubblico. È troppo presto per dire se questa mossa abbia portato al nuovo aumento dell’indice di contagio, ma non è un’ipotesi da scartare.

Il presidente del Robert Koch Institute, Lothar Wieler, ha affermato che “l’R0 è ora 0,96”. Le autorità hanno riferito di voler provare a mantenerlo al di sotto di 1 per mantenere la pandemia gestibile per il sistema sanitario. La Germania conta in totale 160mila casi e circa 6mila morti e attualmente ci sono all’incirca mille nuovi contagi al giorno. Secondo alcuni esperti, nel caso in cui l’indice di contagio dovesse superare l’1, potrebbe salire di nuovo in modo esponenziale.

Contemporaneamente è aperto il dibattito sulla scuola. Secondo i ministri della pubblica Istruzione delle Regioni tedesche, ogni scolaro deve poter tornare a scuola e frequentarla per alcuni giorni prima delle prossime ferie estive. La ministra Stefanie Hubig, della Renania-Palatinato, ha affermato che “Non si potrà ripristinare un ritmo regolare delle lezioni, ma ogni studente deve poter tornare a scuola per alcune giornate o per alcune settimane prima delle ferie estive”.