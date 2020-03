La situazione si complica in tutta la regione

Primo morto in Puglia per il Coronavirus, un uomo di 75 anni di Foggia. Anche a Trani un agente di commercio di 47enne è risultato positivo al virus e ricoverato nel reparto malattie infettive di Bisceglie. Per lavoro era stato in Veneto e Lombardia. L’Asl della Bat ha provveduto all’isolamento dei contatti stretti dell’uomo.

Salgono, quindi, a 9 i casi in Puglia: ieri mattina era risultata positiva una ragazza di 26 anni che lavora a Bergamo presso l’aeroporto, moglie di un ragazzo di Bari di 29 anni, che venerdì scorso è rientrato in Puglia per il weekend. A loro si aggiungono tre contagiati in provincia di Taranto e la donna di Ascoli Satriano, nel Foggiano, oltre a un caso segnalato in Salento, più precisamente ad Aradeo.