Chi esce di casa senza motivo potrebbe arrivare a pagare fino a 2000 euro

Per punire coloro che non rispettano le norme anti-contagio da Covid-19, il governo sta prendendo in considerazione l’idea di adottare delle nuove sanzioni. Dal momento il metodo denuncia non stava avendo i risultati sperati, chi sarà colto a trasgredire le regole, riceverà subito il verbale e potrà decidere se pagarlo entro cinque giorni, con una riduzione, oppure a cifra piena che può arrivare anche a 2000 €. Nel caso in cui i trasgressori vengano fermati a bordo di un veicolo, si aggiungerà alla contravvenzione anche il sequestro del mezzo.

L’approvazione di queste nuove norme, potrebbe passare dal Consiglio dei ministri previsto alle ore 15 di domani. La scrittura del testo vede impegnati Viminale e Ministero della Giustizia.

Tra le sanzioni attualmente in vigore, è prevista un’ammenda di 206 € per chi si sposta senza un buon motivo. Ma l’ammenda, che è normata dal codice penale, ha tempi legali abbastanza lunghi. Ed è per questo motivo che si sta pensando di introdurre anche le multe di un importo tale da scoraggiare i più furbi a non rispettare le regole.