Parole forti del leader americano, nel frattempo il numero dei decessi aumenta in modo esponenziale. Oltre 8000 al momento

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump interviene sui tantissimi decessi che stanno sconvolgendo tutti gli stati:

“Ci aspetta la settimana più dura, ci saranno molti morti. Ce ne sarebbero stati di più se non avessimo fatto tutto questo. Il paese deve ripartire, dobbiamo tornare a lavorare: la cura non può essere peggiore del problema. Vogliamo salvare vite, vogliamo che si perda il minor numero possibile di vite. I media dovrebbero finirla di diffondere falsi voci creando paura e panico tra la gente, è incredibile. Sono sempre gli stessi, fa male al nostro paese e per il mondo. Muoveremo le montagne per tutelare la salute dei cittadini americani, vogliamo risolvere la situazione rapidamente, non possiamo aspettare mesi: il paese deve ripartire, dobbiamo tornare a lavorare.”

“Non vogliamo andare avanti così, il paese non è fatto per questo. Avevamo la più forte economia del mondo e abbiamo dovuto chiudere tutto all’improvviso: è stata la decisione giusta, ma dobbiamo ripartire. La cura non può essere peggiore del problema. New York è il punto più caldo, impiegheremo lì anche 1000 medici e infermieri delle forze armate. Ne abbiamo bisogno, ecco perché facciamo ricorso al Defense Production Act. Se non ci danno quello che serve per i nostri cittadini, saremo durissimi. Il problema è che questo virus è estremamente contagioso, ma faremo in modo che tutto finisca in fretta. Potremmo vedere un aumento dei decessi, ma dobbiamo guardare all’impatto delle misure adottate sul numero dei casi. Nei paesi che hanno adottato misure rigorose, i risultati si sono visti. Quando le persone non sono a contatto, il virus non si diffonde. Il distanziamento sociale è lo strumento più importante che abbiamo a disposizione.”