Al momento è ricoverato al Gemelli

“Vittorio mi ha chiamato per dirmi che ci sarebbe stata la sentenza della Cassazione, io non ne sapevo niente e neppure lui, allora ho deciso di passare da lui e l’ho accompagnato dall’avvocato. Con una notizia così si è sentito male e l’ho accompagnato al Gemelli, ha avuto un malore” – Rita Rusic nel mezzo della puntata del Grande Fratello Vip di ieri ha parlato della condanna del suo ex marito Vittorio Cecchi Gori. Il loro matrimonio è durato circa 19 anni ed hanno avuto due figli, Vittoria e Mario.

Ha continuato poi :“Vittorio è un uomo che ha 78 anni in più non sta tanto bene, ha tante patologie croniche, hai visto quando mi è venuto a trovare nella casa del Grande Fratello? L’avete fatto sedere attaccato al tavolo, tutti vanno nel salotto, nella mistery room, lui non era in grado. E quindi è stata una notizia terrificante, l’ho portato al Gemelli, è ancora ricoverato, sotto arresto, è piantonato. Dobbiamo sempre credere nella giustizia, avere rispetto dei giudici, se Vittorio è colpevole deve pagare, è stato giudicato colpevole pagherà, però nel modo in cui può pagare, cioè è un uomo che non può affrontare il carcere, non può vivere in carcere, però è un uomo che può pagare in una maniera differente, se abbiamo sbagliato dobbiamo pagare”.