Intrattenere i bambini a casa, l'idea di un panificio di Torino

A Torino, Il Panificio Voglia di Pane, fa dono dell’impasto per la pizza ai più piccoli. I bambini in questo modo nel tempo da passare in casa possano fare un gioco educativo. L’obiettivo? Imparare a fare una pizza con i propri genitori. In questi giorni si è dato il via a molte iniziative per il sociale e la solidarietà.

Alessandro Spoto, celebre panettiere ii Torino promuove questa bella iniziativa per stimolare la creatività dei più piccoli, tramite la sua pagina Facebook. In questi giorni con i bambini in casa le idee dei genitori per l’intrattenimento scarseggiano.

In tutto il quartiere, il Panificio Voglia di Pane, via Chiesa della Salute 23 offrirà gratuitamente, un po’ di impasto per la pizza.