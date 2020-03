Gli italiani non mollano e mostrano riconoscenza per gli eroi del momento

Da nord a sud, il grido è unanime. “Un applauso per tutti quelli che stanno lavorando senza sosta per sconfiggere il coronavirus e per tutti gli italiani che stanno in casa”. Così gli italiani sostengono tutto il sistema sanitario nazionale.

Alle ore 12 di oggi, sabato 14 marzo, tutta l’Italia si è affacciata al balcone e alle finestre per rendere omaggio a medici, infermieri e a tutti quei professionisti che stanno dando il massimo per gestire l’emergenza coronavirus. Un applauso lungo e pieno di supporto per gli eroi che stanno cercando di dare del loro meglio durante questa difficile situazione.

Decine gli utenti social che hanno aderito al flash mob e hanno pubblicato il video dell’applauso, gesto che ha commosso molti ed ha fatto sentire orgogliosi e uniti gli italiani. In un commento ad uno dei tanti video si legge “Applauso all’Italia, agli Italiani ma soprattutto al personale sanitario”.