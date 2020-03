Fontana: "Siamo allo stremo anche dal punto di vista fisico"

Dal momento che i sindaci lombardi chiedono provvedimenti più restrittivi, sabato la regione Lombardia ha emanato un’ordinanza con la quale vengono disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del coronavirus Covid-19, imponendo lo stop ai cantieri, alle attività artigianali non legate alle filiere essenziali, studi professionali e ha vietato di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto. A questi provvedimenti, si andranno a sommare anche le misure annunciate nella serata di ieri dal premier Conte sul fermo delle attività non essenziali.

il governatore Attilio Fontana rinnova inoltre l’invito ai cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, spiegando che i dati dei contagi sono in linea con quelli dei giorni scorsi. E poi sottolinea: “Siamo arrivati allo stremo anche dal punto di vista fisico del nostro personale medico e infermieristico, di chi guida le ambulanze dobbiamo fare in modo che si riducano i numeri, che il contagio rallenti”.

E almeno su questo fronte ci sono delle buone notizie per i lombardi: oggi pomeriggio, un gruppo di medici e infermieri, provenienti da Cuba, arriverà a Milano e nei prossimi giorni si affiancherà agli operatori sanitari in alcuni ospedali della regione. Successivamente, si uniranno a loro altri medici, in arrivo dalla Russia e dalle altre regioni d’Italia.