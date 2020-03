"Più morti in Lombardia che in Cina, il virus potrebbe essere mutato"

La virologa Maria Rita Gismondo avanza l’ipotesi secondo cui in Lombardia il coronavirus Sars-CoV-2 potrebbe aver subito una mutazione, data la sua aggressività.

Ilaria Capua, virologa docente all’università della Florida, sembra essere sulla sua stessa linea di pensiero in quanto in Italia “Si sono superati i morti della Cina in un’area infinitesimamente più piccola e in un tempo minore”.

L’esperta Gismondo lancia quindi un appello alla comunità scientifica: “uniamoci per capire. Se tutti ci mettiamo insieme e ne studiamo un pezzetto, probabilmente riusciremo a comprendere”.